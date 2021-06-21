В Бавлинском районе провели Сабантуй для бабушек

В селе Татарская Тумбарла Бавлинского района РТ состоялся праздник Әбиләр сабан туе (Сабантуй бабушек). Этот праздник проводится в селе с 1966 года.

Нынешний праздник должен был стать юбилейным, 55-м, но в прошлом году из-за пандемии он не состоялся.

В 54-й раз в празднике принял участие Чулпан Ханипов. Именно он хорошо знает историю этого праздника. “Я тогда учился во втором классе, – говорит он. – Взрослые уехали на районный Сабантуй, нас, детей, оставили под присмотром бабушек. И наш сосед Кашби абый Султанов, увидев, что мы сидим унываем, организовал праздник. Все было по-настоящему. Собрали подарки, Кашби абый запряг лошадей. На четырех повозках мы обьехали улицы села. Организовал игры. Все остались очень довольны. С тех пор каждый год проводим”.

Сабантуй бабушек – любимый праздник жителей и выходцев села Татарская Тумбарла. Проводят его теперь не в день районного Сабантуя, а неделей позже, так как участвовать в нем хотят жители всех возрастов.

Сабантуй бабушек имеет свои особенности: здесь “скачут” на деревянных конях, бьются не мешками, а подушками. В этом году появился новый конкурс – по завязыванию веников. В этом состязании не было равных разменивающему десятый десяток лет Гамиру Юзаеву.

Работники культуры села организовали много интересных фотозон. Гости праздника с удовольствием фотографировались в импровизированном татарском доме, например, рядом с печкой или качая колыбельку.

Праздник, как всегда получился теплым, народным, где каждому было уютно и хорошо.

Кадрия Гимазова