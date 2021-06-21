В Челябинске прошел детский праздник «Сабантуй»

Сабантуй открылся праздничным концертом, на котором ребята вместе с педагогами прочли стихи на татарском языке, танцевали под народную музыку, поучаствовали во флешмобе «Туган як».

На праздник были приглашены гости из детской школы искусств № 2 г. Челябинска, которые преподнесли всем участникам Сабантуя творческий подарок – исполнили мелодию татарской песни «Залида».

После концерта детки приняли участие в разных мастер-классах: стряпали печенье, плели фенечки, играли на музыкальных инструментах, рисовали тюльпаны, участвовали в спортивных состязаниях.

Конгресс татар Челябинской области отметил педагогов и детей почетными грамотами и сладкими подарками. Отдельное спасибо хочется сказать заведующей д/садом Айгуль Кирилловой за организацию такого солнечного, доброго праздника! Бик зур рәхмәт!

Конгресс татар Челябинской области