«Сөйли торган материя»: как поэты ХХ века обратились к современному поколению казанцев со сцены КЦ «Сайдаш»

В Казани накануне состоялся литературно-музыкальный концерт под названием «Сөйли торган материя» – «Материя, которая поет», посвященный татарской поэзии. Со сцены культурного центра «Сайдаш» стихи знаменитых поэтов ХХ века прочли заслуженные артисты России и Татарстана, лауреаты различных премий.

Перед началом концерта заместитель руководителя Исполкома Казани Гузель Сагитова отметила, что в Год родных языков и народного единства в столице Татарстана реализовано большое количество интересных проектов. По ее словам, все эти начинания необходимо продолжить. Многочисленные задумки были воплощены в жизнь совместно с активистами, которых Гузель Сагитова поблагодарила за их инициативы и участие в проектах.

После официальной части вечера зрители благодаря специально подобранным музыкальным композициям погрузились в особую атмосферу – в пространство поэзии, отражающей реальность прошлого века, перекликающуюся с современностью.

Необычное название постановки – это строчка из знаменитого стихотворения татарского поэта и писателя Хасана Туфана. «Это прекрасное стихотворение, и эта строчка оказалась созвучна идее нашего вечера. Мы хотели обозначить всю поэзию ХХ века как некую материю, как синтез всех происходивших в прошлом веке событий. И на нашем концерте эта материя обращается через время к новому поколению», – рассказывает режиссер постановки Резеда Гарипова.

Все действие происходит на татарском языке. Для концерта были отобраны как малоизвестные произведения популярных татарских поэтов прошлого столетия, так и стихотворения, известные многим казанцам с малых лет. Читали их со сцены артисты ведущих театров республики – среди них, к примеру, заслуженный артист РТ, заслуженный артист России Нуриахмет Сафин, заслуженная артистка РТ Гульназ Науметова, лауреаты премии им.М.Джалиля Артем Пискунов, Зульфат Закиров и другие.

«Мы привлекли к участию в постановке как опытных, так и молодых артистов. К примеру, одному из участников концерта 75 лет, другой – совсем юный, он только пришел в театр. И есть представители среднего возраста. Это тоже было необходимо для того, чтобы передать разговор людей разных поколений через поэзию», – поясняет режиссер.

Несмотря на то, что формат действия ближе к музыкально-литературному вечеру, у него есть своя драматургическая сюжетная линия. «Каждое мероприятие имеет свою драматургию, и у нас она тоже есть. К примеру, это спор поэтов одного поколения друг с другом через литературные произведения», – добавляет Р.Гарипова.

Отобранные стихотворения были объединены в отдельные блоки, которые чередовались с музыкальными композициями. Для зрителей это стало особенным подарком – концерт сопровождался выступлениями Государственного камерного хора РТ под руководством Миляуши Таминдаровой и камерного балета «Пантера» под руководством Наиля Ибрагимова.

«Мы передали зрителям, как звучит татарское слово в поэзии ХХ века, попытались вместе с ними узнать, есть ли связь между двумя поколениями, – добавляет Р.Гарипова. – Важно, что поэзия – это некое идеальное звучание слова, поэтому мы смогли прочувствовать всю красоту татарского языка».

Концерт, позволивший казанцам вкусить красоту татарской поэзии, зрители оценили по достоинству: публика чутко реагировала на происходящее на сцене, а завершилось представление восторженными овациями.

Интересно, что музыкально-литературный концерт «Сөйли торган материя» перекликается с музыкально-театрализованным представлением «Голоса Казани», которое представили казанской публике этим летом. «Есть важное отличие: в том представлении в большей степени использовалась современная поэзия, а мы говорим о более ранних стихах и о том, как известные поэты могут через свои произведения обратиться к сегодняшнему поколению», – объясняет Р.Гарипова.

Литературно-музыкальный концерт «Сөйли торган материя» – «Материя, которая поет» – это заключительное мероприятие, посвященное Году родных языков и народного единства в Казани.

Ксения Швецова

kzn.ru