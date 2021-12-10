Литературный музей Габдуллы Тукая приглашает на музыкальный вечер «Письма от Тукая»

Мударрис Аглямов родился в Заинском районе в семье колхозника. Рано остался сиротой, воспитывался у сестры. Окончив отделение татарского языка и литературы КГУ, работал учителем истории в Тукаевском районе, затем помощником режиссера народного театра Набережных Челнов. С 1974 года жил в Казани; временами работал в редакциях газет и журналов, но в основном занимался литературным творчеством – писал стихи, баллады. «Письма от Тукая» – одна из его поэм.

Со школьных лет Мударрис Аглямов печатался в районной газете, затем в детской периодике Татарии и Башкирии. Подборку его стихов «Посмотри издалека» в журнале «Казан утлары» («Огни Казани») 1968 года высоко оценили известные поэты – Хасан Туфан и Сибгат Хаким. Спустя два года читатели и критики тепло приняли его книгу «Кыңгырау» («Колокол»).

В 1991 году поэт стал заслуженным работником культуры Татарстана. Государственную премию РТ имени Габдуллы Тукая ему присудили в 1992-м за сборники «Возвращение в будущее» и «Я сказал».

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