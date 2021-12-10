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Литературный музей Габдуллы Тукая приглашает на музыкальный вечер «Письма от Тукая»

Литературный музей Габдуллы Тукая приглашает на музыкальный вечер «Письма от Тукая»

в Новости, Слайдер, Культура, Главные новости, 10.12.2021 0 3

Сегодня, 10 декабря в 14:00 часов в Литературном музее Габдуллы Тукая состоится литературно-музыкальный вечер «Письма от Тукая». Мероприятие из цикла «Лауреаты Тукаевской премии» посвящено 75-летию со дня рождения Мударриса Аглямова (1946-2006) – народного поэта Татарстана.

В музее Тукая имя Мударриса Аглямова звучит ежедневно. Рассказывая о лауреатах Тукаевской премии, экскурсовод показывает книги Мударриса Аглямова и читает строки из его стихотворения «Обращение к Тукаю»: «До встречи, до свидания, Тукай, твой огонь еще не погас».

10 декабря перед зрителями выступят поэтесса Наджиба Сафина, артисты Дина и Ильнур Закировы, татарские писатели, поэты. Особый смысл литературно-музыкального вечера – в его проведении в год 135-летия со дня рождения Тукая.

Мударрис Аглямов родился в Заинском районе в семье колхозника. Рано остался сиротой, воспитывался у сестры. Окончив отделение татарского языка и литературы КГУ, работал учителем истории в Тукаевском районе, затем помощником режиссера народного театра Набережных Челнов. С 1974 года жил в Казани; временами работал в редакциях газет и журналов, но в основном занимался литературным творчеством – писал стихи, баллады. «Письма от Тукая» – одна из его поэм.

Со школьных лет Мударрис Аглямов печатался в районной газете, затем в детской периодике Татарии и Башкирии. Подборку его стихов «Посмотри издалека» в журнале «Казан утлары» («Огни Казани») 1968 года высоко оценили известные поэты – Хасан Туфан и Сибгат Хаким. Спустя два года читатели и критики тепло приняли его книгу «Кыңгырау» («Колокол»).

В 1991 году поэт стал заслуженным работником культуры Татарстана. Государственную премию РТ имени Габдуллы Тукая ему присудили в 1992-м за сборники «Возвращение в будущее» и «Я сказал».

tatmuseum.ru

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