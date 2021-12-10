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Данис Шакиров принял участие в X съезде национально-культурных объединений Южного Урала

Данис Шакиров принял участие в X съезде национально-культурных объединений Южного Урала

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 10.12.2021 0 7

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров принял участие в X съезде национально-культурных объединений Южного Урала “Реализация национально-культурных проектов Южного Урала в 2021 году”. Встреча участников прошла в формате видео-конференции.

Данис Шакиров поприветствовал участников съезда от имени Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета
Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева. Он высоко оценил деятельность Конгресса татар Челябинской области.

– Конгресс татар Челябинской области который не только служит сохранению национальной идентичности татарского народа в Челябинской области, но и решает вопрос укрепления межнационального и межконфессионального согласия. Кроме того, организация является мостом между регионами в решении социально-экономических вопросов, – отметил Руководитель ВКТ.

Также на съезде выступила депутат Законодательного Собрания Челябинской области, Председатель исполкома Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова. Она ознакомила участников конференции с проектами Конгресса татар Челябинской области и отметила, что их объединяет конкурс  “Татар гаиләсе. Татарская семья – 2021”. Целью конкурса – найти семьи, в которых  которые возрождают и развивают обычаи татарской семьи и рассказать о них.

– Духовное воспитание подрастающего поколения играет дня нас большую роль. Проект “Татарская семья” позволит познакомить жителей нашего региона с семьями, в которых духовные ценности воспитываются через народные традиции, – подчеркнула Лена Колесникова.

Также на X съезде национально-культурных объединений Южного Урала выступили заместитель Губернатора Челябинской области Анатолий Векшин, Член  Президиума  Совета  при Президенте РФ по межнациональным отношениям, Председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, первый заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России, директор Центра по научному взаимодействию с общественными организациями, СМИ и органами государственной власти Института этнологии и антропологии РАН Владимир Зорин, Председатель Совета Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Светлана Смирнова и др.

Лейсан Хаерова

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