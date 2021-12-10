В Новосибирской области проходит III областной смотр-конкурс «Минем татар авылым» («Мое татарское село»)

В смотре-конкурсе принимают участие 8 татарских деревень из Кыштовского, Чановского, Убинского, Барабинского и Куйбышевского районов Новосибирской области. Участники конкурса готовят культурную программу, включающую презентацию села, выставку народного творчества, промыслов, национальных блюд и краеведческих материалов, а также праздничный концерт.

С ноября по декабрь конкурсное жюри в составе сотрудников Новосибирского областного татарского центра и членов Региональной Татарской Национально-Культурной Автономии Новосибирской области осматривает подготовленную жителями программу. Жюри уже посетило село Убинское.

С 10 по 12 декабря смотр-конкурс будет проходить в деревнях Чановского и Кыштовского районов. А 18 декабря жюри направится в Куйбышевский и Барабинский районы.

ГБУК НСО “НОТКЦ”