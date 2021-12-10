В Библиотеке национальных литератур состоялся мастер-класс – «Национальные татарские орнаменты в экодизайне»

Замечательный мастер-класс – «Национальные татарские орнаменты в экодизайне» состоялся 4 декабря в Библиотеке национальных литератур. Его организовала библиотека совместно с Центром современной татарской культуры “Тамга”.

Мастер Альбина Ахмадуллина интересно рассказала о татарском орнаменте и наглядно показала предметы декоративно-прикладного искусства на примере иллюстраций из книги “Традиционная культура татар XlX-XX веков”.

Альбина не дизайнер по профессии, но давно интересуется и занимается изобразительными видами искусства. Она призналась, что стала смотреть на жизнь сквозь призму орнамента.

Под её руководством присутствующие ознакомились с линогравюрой, печатали татарские орнаменты на сумках- шопперах. Это был творческий процесс, все сделали совершенно разные сумки!

Альбина с большой любовью, тщательно подготовила всё необходимое для мастер-класса, предусмотрела даже мелочи, вплоть до одноразового фартучка.

Участники мастер-класса с большим увлечением придумывали, как расположить узоры на шоппере, это доставляло всем необычайное удовольствие. На таких мастер-классах мы на практике изучаем татарское народное искусство, сохраняем и развиваем национальную культуру.

Портал татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области