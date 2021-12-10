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Президиум ДУМ РТ объявил 2022 год Годом 1100- летия принятия Ислама

Президиум ДУМ РТ объявил 2022 год Годом 1100- летия принятия Ислама

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 10.12.2021 0

(9 декабря), в резиденции Духовного управления мусульман Республики Татарстан состоялось очередное заседание Президиума под председательством муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина. Заседание началось с чтения аятов Корана в исполнении имам-мухтасиба Лениногорского и Альметьевского районов Исмаила хазрата Сингатуллина. Далее был избран секретарь Президиума и рассмотрены вопросы повестки дня.

В первую очередь члены президиума определили тематическое название 2022 года и, учитывая, что в следующем году будет отмечаться большое историческое событие, приняли решение объявить его Годом 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Кроме того, в ходе заседания хазраты обсудили предстоящие 140-летие со дня основания медресе “Мухаммадия” и 30-летие со дня образования Духовного управления мусульман Республики Татарстан, утвердили кандидатов на награждение орденом “Марджани” в 2022 году и  обсудили вопросы по повышению эффективности деятельности мухтасибатов и прочие хозяйственно-организационные вопросы.

dumrt.ru

 

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