Национальное образование района обсудили в одной из заинских школ

Сегодня в заинской школе №1 прошел семинар руководителей образовательных организаций «Национальное образование и воспитание: результаты и ключевые векторы развития».

До начала семинара гостей ознакомили с работой, ведущейся в образовательных учреждениях Заинска-2.

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Участники семинара стали зрителями театральной постановки воспитанников кружка «Татарский театр». Наблюдали за процессом создания национальных головных уборов и поделки в стиле богородской игрушки в работе кружка «Творческая мастерская». А также оценили презентацию научно-исследовательских и проектных работ учащихся школы №1 на английском, татарском и русских языках.

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В фойе школы была организована выставка, посвященная Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан и Году родного края в Заинском муниципальном районе.

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Пленарную часть совещания вступительным словом открыл глава района Разиф Каримов. Он отметил, что обучение родному языку подразумевает не только татарский язык: в этом году в Гулькинской школе дети начали изучать чувашский язык.

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С основным докладом по обсуждаемому вопросу выступил начальник управления образования Эрнст Сафаргалиев. Он провел анализ результатов обучения детей родному языку и национальному воспитанию, проводимому в образовательных учреждениях района.

zainsk-inform.ru