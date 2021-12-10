В Госсовете РТ состоялось заседание Координационного Совета по делам соотечественников при Президенте РТ

Сегодня в Государственном Совете Республики Татарстан состоялось заседание Координационного Совета по делам соотечественников при Президенте Республики Татарстан. С докладами выступили министр образования и науки Республики Татарстан И.Г. Хадиуллин, руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Д.Ф. Шакиров, а также заместитель министра культуры Республики Татарстан Д.Д. Натфуллин.

Как отметил Д.Ф. Шакиров, знаковым событием нынешнего года стала Всероссийская перепись населения. «В целях разъяснения важности участия в переписи Всемирный конгресс татар вел работу с представительствами по нескольким направлениям, среди которых встречи заместителя Премьер-министра РТ, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиева с руководителями и представителями татарских общественных объединений в семи федеральных округах РФ», – сказал руководитель.

Подобные мероприятия способствовали решению многих вопросов. «Так, в Якутии татарской организации был выделен офис, в Новосибирске открыт Центр татарской культуры, в Бурятии – татарский дом, в Ростове-на- Дону татарскому культурному центру выделено здание, а в Большереченском районе Омской области отведена земля под татарское кладбище», – добавил спикер.

Национальная самобытность татарского народа находит место и в государственных программах. По словам Д.Ф. Шакирова, изменения в государственных программах увеличили финансовые возможности Конгресса.

«Мы вместе! Наша сила в единстве!» – под таким девизом работа Всемирного конгресса татар и всего татарского мира будет организована в 2022 году. Вышеупомянутый девиз был утвержден в ходе очередного заседания Национального Совета Всемирного конгресса татар, прошедшего 1 декабря с.г. В рамках заседания был утвержден и план работы ВКТ на 2022 год, в который вошли 507 пунктов», – резюмировал руководитель Исполкома ВКТ.