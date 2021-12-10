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Торжественное закрытие Года родных языков и народного единства в РТ пройдет 17 декабря

Торжественное закрытие Года родных языков и народного единства в РТ пройдет 17 декабря

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 10.12.2021 0 1

В Татарстане 17 декабря пройдет торжественное мероприятие, посвященное закрытию Года родных языков и народного единства. Об этом сообщил председатель Координационного совета по делам соотечественников при Президенте РТ, руководитель парламента республики Фарид Мухаметшин.

«На следующей неделе, а точнее — 17 декабря, запланировано подведение итогов и торжественное закрытие Года родных языков и народного единства», — сказал Председатель Госсовета на заседании Координационного совета по делам соотечественников при Президенте РТ.

Мухаметшин напомнил, что 5 сентября 2020 года Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об объявлении 2021-го Годом родных языков и народного единства. После этого был утвержден комплексный план основных мероприятий по его проведению.

«По целому ряду мероприятий было обеспечено участие наших соотечественников за рубежом и активных членов татарских общественных организаций в субъектах Федерации, в том числе в режиме онлайн», — отметил он.

Цель Года родных языков и народного единства — сохранение и развитие родных языков, культуры и традиций представителей народов, проживающих в Татарстане, а также укрепление единства многонационального народа республики.

В послании Государственному Совету Татарстана Президент республики объявил 2022-й Годом цифровизации.

tatar-inform.ru

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