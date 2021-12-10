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Татарское наследие: молодежный этнокультурный Форум

Татарское наследие: молодежный этнокультурный Форум

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 10.12.2021 0 3

В рамках XIII Школы лидера татарской молодежи, проходит Молодежный этнокультурный Форум «Татарское наследие».

Форум проходит с 8 по 12 декабря 2021 года.

Организаторами мероприятия выступают Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Федеральная национально-культурная автономия татар, Государственное бюджетное учреждение Молодежный центр «Идель» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Цели мероприятия:

•    знакомство с историей, этническим, культурным и конфессиональным разнообразием татарского народа, Татарстана, с ее значением и ролью в истории страны;

•    улучшение межнациональных отношений через формирование «горизонтальных» социальных связей между участниками из различных регионов России.

•    развитие коммуникативных навыков и формирование культуры межнационального общения.

Участники мероприятия: на этнокультурный Форум «Татарское наследие» приглашен  молодежный актив федеральных, региональных национально-культурных автономий в возрасте от 18 до 35 лет.

Программа мероприятия: для участников в рамках программы будут организованы выступления, лекции, круглые столы, встречи, мастер классы по национальному ремеслу и творческие площадки, экскурсия по памятным и историческим местам Казани и посещение театра. Участники форума получили навыки публичного выступления, обсудили вопросы «Лидерства и футуризма. Кому принадлежит будущее?», познакомились экспозициями – национальных изделий и декоративно-прикладного искусства и выставкой  «Татар иле», посвященные этническим, культурным и конфессиональным разнообразиям татарского народа.

idel-tat.ru

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