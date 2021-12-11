В Москве презентуют уникальный сборник Тукая

15 декабря 2021 года в Москве состоится презентация книги “Г. Тукай мәҗмугаи асаре” (“Сборник произведений Габдуллы Тукая”). В ней, как говорил Габдулла Тукай, собраны только те произведения, которые он хотел оставить для своего народа.

До наших дней сборник печатался только трижды, и то на арабской графике: в Казани 1914 и 1918 годах, в Токио в 1933 году. Впервые книгу на кириллице издали в этом году в Татарском книжном издательстве.

Книга состоит из предисловия, переложения книги 1914 года на кириллицу, примечаний. В предисловии собраны уникальные материалы: воспоминания современников о подготовке сборника самим поэтом, иллюстрации к произведениям, фотографии Габдуллы Тукая и тукаевских мест Заказанья, рекламные тексты об этой книге, опубликованные в татарских газетах начала ХХ века.

Составитель сборника, автор идеи, предисловия и примечаний – директор Литературного музея Г.Тукая, кандидат филологических наук Тухватова Гузель Фардиновна.

Она подробно расскажет участникам презентации о работе над книгой, ответит на вопросы.

Также на встречу приглашены представители Татарского книжного издательства.

На презентацию приглашаем всех ценителей таланта и творчества великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

Мероприятие приурочено к Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан и 135-летию со дня рождения классика татарской литературы Г. Тукая.

Начало в 19.00.

Для участия в презентации необходима регистрация: +7-495-951-87-59.

Адрес: Малый Татарский пер., дом 8, Татарский культурный центр Москвы (библиотека).

tatmsk.tatarstan.ru