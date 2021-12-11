Татары Бухары поздравили учащихся 5 музыкальной школы

7 декабря 2021 года Татаро-башкирский национальный культурный центр (ТБНКЦ) Бухарской области в лице председателя Правления Равиля Забирова поздравил коллектив 5 музыкальной школы искусств г.Бухары с 29-ой годовщиной принятия Конституции Республики Узбекистан.

Равиль Забиров в своей речи отметил активность руководство и учащихся в проведении мероприятий центра. Он наградил почётным грамотами и памятными подарками преподавателей и учеников, участвовавших в концертах и торжественных мероприятиях центра, в том числе в празднике Сабантуй, который прошел в этом году с участием руководства области и города, а также гостей и артистов из Республики Татарстан.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан