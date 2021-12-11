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Татары Бухары провели круглый стол, посвященный Дню Конституции Узбекистана

Татары Бухары провели круглый стол, посвященный Дню Конституции Узбекистана

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 11.12.2021 0 1

5 декабря 2021 года в Бухаре, в преддверии праздника, посвященного 29-летию Конституции Республики Узбекистан в городском Доме дружбы, состоялся круглый стол на тему «Конституция Республики Узбекистан». Организатором круглого стола стал Татаро-башкирский национальный культурный центр (ТБНКЦ) Бухарской области. В мероприятии приняли участие члены Правления и активисты центра.

Со своими докладами выступили активисты центра Рафикова Гульсина и Хусаинова Махбуба.

Мероприятие прошло плодотворно и в дружественной обстановке.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан

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