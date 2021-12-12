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Муфтий ответил на вопросы прихожан казанской мечети “Гаиля”

Муфтий ответил на вопросы прихожан казанской мечети “Гаиля”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 12.12.2021 0 1

9 декабря, в казанской мечети “Гаиля” муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин провел вечер проповеди. Здесь стало доброй традицией проводить публичные лекции с видными богословами. Участвуя в очередной встрече с прихожанами, Камиль хазрат выступил с наставлениями о семейных ценностях и поднял актуальные вопросы ислама. В ходе урока он также обратил внимание на такие темы, как соблюдение Сунны и ханафитского мазхаба, татарских обычаев и родного языка, уважение к родителям и старшим, на то, как сохранить родственные узы и дружбу между единоверцами и др. Встреча прошла на татарском языке.

Кроме того, во время посещения мечети «Гаиля», Камиль хазрат Самигуллин ознакомился с ходом строительства Исламского центра. Строительство этого многофункционального здания осуществляется за счет пожертвований и с целью повышения доступности начального религиозного образования для населения. Исламский центр позволит одновременно обучать в своих стенах до ста человек. Муфтий хазрат выразил восхищение активной работой мечети «Гаиля» с прихожанами и масштабными проектами, которые реализуются здесь.

dumrt.ru

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