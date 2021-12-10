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Стали известны имена победителей X Всероссийского конкурса «Татар рухы һәм каләм»

Стали известны имена победителей X Всероссийского конкурса «Татар рухы һәм каләм»

в Новости, Слайдер, События недели, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Всероссийский конкурс «Татар рухы һәм каләм», 10.12.2021 0 4

Номинация «Лучший цикл материалов в СМИ о жизни и деятельности татарского мира»:

  • Шакирова Фагиля Рашитовна /(YouTube-канал «Фагиля Шакирова»)
  • Нигматзянов Фаниль Назипович/ газета «Теләче»
  • Ахметзянова Фания Кабировна /газета «Ватаным Татарстан»

Номинация «Лучший цикл материалов, посвященный 100 – летию образования ТАССР»:

  • Журнал «Идел» (тат)
  • Редакция газеты «Аргументы и факты – Регион» (Татарстан)/гл.ред. Сизова Марина Юрьевна
  • Авторский коллектив «7 дней» / АО «ТРК «Новый Век»

Номинация «Теле барның — иле бар»:

  • Еникеев Ильдар Ривгатович / представительство Всемирного конгресса татар в Башкортостане, проект «Кем син?»
  • Кашапова Суембика Киямовна / газета «Мәдәни җомга»
  • Музаффарова Эльвира Фирдусовна / газета «Ирек мәйданы»

В ближайшее время организаторы свяжутся с победителями. О дате и времени церемонии награждения будет сообщено дополнительно.

 

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