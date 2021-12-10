Стали известны имена победителей X Всероссийского конкурса «Татар рухы һәм каләм»

Номинация «Лучший цикл материалов в СМИ о жизни и деятельности татарского мира»:

Шакирова Фагиля Рашитовна /(YouTube-канал «Фагиля Шакирова»)

Нигматзянов Фаниль Назипович/ газета «Теләче»

Ахметзянова Фания Кабировна /газета «Ватаным Татарстан»

Номинация «Лучший цикл материалов, посвященный 100 – летию образования ТАССР»:

Журнал «Идел» (тат)

Редакция газеты «Аргументы и факты – Регион» (Татарстан)/гл.ред. Сизова Марина Юрьевна

Авторский коллектив «7 дней» / АО «ТРК «Новый Век»

Номинация «Теле барның — иле бар»:

Еникеев Ильдар Ривгатович / представительство Всемирного конгресса татар в Башкортостане, проект «Кем син?»

Кашапова Суембика Киямовна / газета «Мәдәни җомга»

Музаффарова Эльвира Фирдусовна / газета «Ирек мәйданы»

В ближайшее время организаторы свяжутся с победителями. О дате и времени церемонии награждения будет сообщено дополнительно.