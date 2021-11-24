Стали известны имена чемпионов Татарстана 2021 года по национальной борьбе корэш

22-23 ноября в казанском Дворце единоборств «Ак Барс» состоялся чемпионат республики по корэш среди мужчин. В командном зачете первое место у спортсменов Комсомольского района Набережных Челнов, второе место завоевали борцы Лаишевского, третье — Альметьевского районов.

Победители в весовой категории 60 кг:

I место — Алексей Абрамов (Лаишевский район),

II место — Шамиль Чевик (Лаишевский район),

III место — Динар Миннибаев (Новошешминский район), Раиль Валиев (Ново-Савиновский район Казани).

Весовая категория 65 кг:

I место — Ильназ Минмуллин (Балтасинский район),

II место — Ильнар Закиров (Чистопольский район),

III место — Искандер Муртазин (Альметьевский район), Дмитрий Левашев (Комсомольский район Набережных Челнов).

Весовая категория 70 кг:

I место — Ислам Фаляхов (Вахитовский район Казани),

II место — Рафаэль Бильданов (Альметьевский район),

III место — Ильназ Димиев (Мамадышский район), Рамиль Камалов (Бавлинский район).

Весовая категория 75 кг:

I место — Рафаэль Калимуллин (Альметьевск),

II место — Ленар Садыков (Комсомольский район Набережных Челнов),

III место — Динар Каримуллин (Лаишевский район), Фирдус Галимуллин (Балтасинский район).

Весовая категория 80 кг:

I место — Ренас Калимуллин (Тюлячинский район),

II место — Марат Каримов (Альметьевский район),

III место — Габдульфат Хайруллин (Лаишевский район), Ильшат Тагиров (Мензелинский район).

Весовая категория 85 кг:

I место — Раиль Салахетдинов (Кукморский район),

II место — Фаяз Зарипов (Тюлячинский район),

III место — Ренат Шайхетдинов (Комсомольский район Набережных Челнов), Максим Степанов (Мамадышский район).

Весовая категория 90 кг:

I место — Ильмир Тухватуллин (Ново-Савиновский район Казани),

II место — Айрат Самигуллин (Альметьевский район),

III место — Фарис Хузин (Актанышский район), Ильнар Галимов (Елабужский район).

Весовая категория 100 кг:

I место — Руслан Рафиков (Балтасинский район),

II место — Радис Самигуллин (Балтасинский район),

III место — Эльдар Хамитов (Комсомольский район Набережных Челнов), Булат Каримуллин (Актанышский район).

Весовая категория 130 кг:

I место — Радик Салахов (Альметьевский район),

II место — Муса Галлямов (Лаишевский район),

III место — Руслан Газизуллин (Лаишевский район), Эльмир Ахунзянов (Мамадышский район).

Весовая категория выше 130 кг:

I место — Фирдус Зайнуллин (Зеленодольский район),

II место — Ранис Гилязетдинов (Комсомольский район Набережных Челнов),

III место — Ильфат Гимадиев (Нурлатский район), Рустам Бадретдинов (Минзелинский район).

minsport.tatarstan.ru