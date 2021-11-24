tatruen
Главная / Новости / Стали известны имена чемпионов Татарстана 2021 года по национальной борьбе корэш
Стали известны имена чемпионов Татарстана 2021 года по национальной борьбе корэш

Стали известны имена чемпионов Татарстана 2021 года по национальной борьбе корэш

в Новости, Слайдер, Спорт, Главные новости, 24.11.2021 0 15

22-23 ноября в казанском Дворце единоборств «Ак Барс» состоялся чемпионат республики по корэш среди мужчин. В командном зачете первое место у спортсменов Комсомольского района Набережных Челнов, второе место завоевали борцы Лаишевского, третье — Альметьевского районов.

Победители в весовой категории 60 кг:

  • I место — Алексей Абрамов (Лаишевский район),
  • II место — Шамиль Чевик (Лаишевский район),
  • III место — Динар Миннибаев (Новошешминский район), Раиль Валиев (Ново-Савиновский район Казани).

Весовая категория 65 кг:

  • I место — Ильназ Минмуллин (Балтасинский район),
  • II место — Ильнар Закиров (Чистопольский район),
  • III место — Искандер Муртазин (Альметьевский район), Дмитрий Левашев (Комсомольский район Набережных Челнов).

Весовая категория 70 кг:

  • I место — Ислам Фаляхов (Вахитовский район Казани),
  • II место — Рафаэль Бильданов (Альметьевский район),
  • III место — Ильназ Димиев (Мамадышский район), Рамиль Камалов (Бавлинский район).

Весовая категория 75 кг:

  • I место — Рафаэль Калимуллин (Альметьевск),
  • II место — Ленар Садыков (Комсомольский район Набережных Челнов),
  • III место — Динар Каримуллин (Лаишевский район), Фирдус Галимуллин (Балтасинский район).

Весовая категория 80 кг:

  • I место — Ренас Калимуллин (Тюлячинский район),
  • II место — Марат Каримов (Альметьевский район),
  • III место — Габдульфат Хайруллин (Лаишевский район), Ильшат Тагиров (Мензелинский район).

Весовая категория 85 кг:

  • I место — Раиль Салахетдинов (Кукморский район),
  • II место — Фаяз Зарипов (Тюлячинский район),
  • III место — Ренат Шайхетдинов (Комсомольский район Набережных Челнов), Максим Степанов (Мамадышский район).

Весовая категория 90 кг:

  • I место — Ильмир Тухватуллин (Ново-Савиновский район Казани),
  • II место — Айрат Самигуллин (Альметьевский район),
  • III место — Фарис Хузин (Актанышский район), Ильнар Галимов (Елабужский район).

Весовая категория 100 кг:

  • I место — Руслан Рафиков (Балтасинский район),
  • II место — Радис Самигуллин (Балтасинский район),
  • III место — Эльдар Хамитов (Комсомольский район Набережных Челнов), Булат Каримуллин (Актанышский район).

Весовая категория 130 кг:

  • I место — Радик Салахов (Альметьевский район),
  • II место — Муса Галлямов (Лаишевский район),
  • III место — Руслан Газизуллин (Лаишевский район), Эльмир Ахунзянов (Мамадышский район).

Весовая категория выше 130 кг:

  • I место — Фирдус Зайнуллин (Зеленодольский район),
  • II место — Ранис Гилязетдинов (Комсомольский район Набережных Челнов),
  • III место — Ильфат Гимадиев (Нурлатский район), Рустам Бадретдинов (Минзелинский район).

minsport.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.