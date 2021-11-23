«Жемчужины народного творчества»: в Татарстане дан старт фестивалю «Балкыш»

Отборочный тур фестиваля исполнителей среди ветеранов «Балкыш» («Сияние») пройдет с марта по апрель 2022 года. Решение было принято сегодня на заседании оргкомитета фестиваля, которое провел Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Фестиваль “Балкыш“ — уникальный проект для людей старшего возраста, настоящий праздник для наших ветеранов, который они с нетерпением ждут каждый год», — сказал глава парламента, открывая заседание.

В своем выступлении Фарид Мухаметшин отметил, что новый фестиваль будет посвящен 35-летию образования Организации ветеранов Татарстана. Кроме того, в 2022 году 10 лет исполнится и самому движению — первый «Балкыш» прошел в 2012 году.

«За это время фестиваль занял достойное место в культурной жизни республики и завоевал у татарстанцев любовь и признание. Целая россыпь талантов, настоящие жемчужины народного творчества, красочные костюмы, общение — к фестивалю готовятся в каждом районе», — сказал Фарид Мухаметшин.

Если первый фестиваль собрал около 3,5 тыс. участников, то в шестом приняли участие уже порядка 25 тыс. ветеранов, 176 номеров получили дипломы лауреатов.

В прошлом году в связи с пандемией коронавируса был изменен формат зональных этапов и гала-концерта. Три съемочные бригады объехали все муниципальные районы, провели съемку 217 ансамблей и исполнителей. Республиканское жюри отобрало лучшие творческие коллективы. Гала-концерт лауреатов прошел в онлайн-режиме и продолжался около шести часов. Прямую интернет-трансляцию посмотрели более 47 тыс. зрителей. В целом за все время существования «Балкыш» в шести фестивалях приняли участие около 100 тыс. человек.

tatar-inform.ru