Стали известны имена победителей финального этапа Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди 5-7 классов

Напомним, с 7 по 14 июля 639 финалистов со всей страны проходили финальные испытания конкурса – работа была построена в формате форсайт-сессий. Итоговым проектом стала модель «Школы будущего» – «Школа “Большой перемены” » – её концепцию участники разрабатывали, объединившись в команды. Также каждый финалист представил свой проект детского сообщества в социальных сетях.

Республику Татарстан на конкурсе представляли 8 человек. Они были приглашены по результатам успешного выполнения заданий отборочного этапа, который прошел в формате онлайн-игры. Учащиеся 5-7 классов проходили испытания по 12 направлениям: наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, урбанистика, экология, здоровый образ жизни, историческая память, волонтерство, путешествия и туризм, молодежное предпринимательство, образовательные технологии и государственная безопасность. Всего в отборочных испытаниях приняли участие более 1,1 млн участников со всей страны.

Победы, по совокупности полученных баллов и результатам финального этапа, удостоились пять человек: Малика Бадрутдинова (Лицей №78 им. А.С. Пушкина) из г. Набережные Челны, Диля Марданова (Многопрофильный лицей №186 – «Перспектива»), Полина Иванова (Гимназия №102 им. М.С. Устиновой) и Ангелина Ивлиева (Гимназия №152) из г. Казани и Лика Молдаванова (Гимназия №5) из Альметьевского района.

Победители конкурса уже осенью этого года отправятся в «Путешествие мечты» на специальном поезде «Большой перемены»: ребята проедут через всю страну – от Москвы до Владивостока и обратно.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», Роспатриотцентр и Российское движение школьников. Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Образование».

mon.tatarstan.ru