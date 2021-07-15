Самую большую коллекцию кожаной мозаики в мире представят в Национальном музее

16 июля в 15 часов в Национальном музее Республики Татарстан откроется выставка «Татарская узорная кожа: ремесло, традиция, искусство». Она посвящена промыслу казанских татар по изготовлению узорной обуви, которая известна практически во всём мире: эту обувь в XIХ начале XX века носили в Европе, Азии и даже в Америке. Многие экспонаты будут показаны впервые.

Предстоящий выставочный проект в полной мере раскрывает богатство и разнообразие крупнейшей в мире коллекции кожаной мозаики главного музея Татарстана. На протяжении столетий казанские сафьянщики передавали из поколения в поколение рецепты выделки душистой и мягкой кожи, а ичижники – мастера-изготовители – сделали сапожное ремесло кладезем народного орнамента. Посетители увидят, как развивался этот промысел в Казани и её окрестностях с конца XVIII по начало XX века, причём техника уникального казанского шва, выполняемого исключительно вручную, не изменилась с течением времени, чему свидетельствует инструментарий кожевенников, обувщиков и вышивальщиц, образцы заготовок.

Найдёт отражение и традиция производства и ношения узорных кожаных сапог в советское время. Среди экспонатов – знаменитые ичиги, шитые серебром и шелком, которые украшали стенд Татарской Республики на Всемирной выставке в Париже в 1925 году.

Узорная обувь будет широко представлена в комплексе одежды – не только казанских татар, но и народов Средней Азии, у которых «азиатская обувь» была очень популярной.

Раздел современность продемонстрирует, как искусство кожаной мозаики освоили профессиональные художники, создавая модные аксессуары и предметы интерьера. Сегодня это искусство развивается молодыми мастерами – выпускниками Казанского художественного училища имени Фешина, лучшие работы которых также займут место на выставке.

Выставка доступна по билетам в музей до конца августа.