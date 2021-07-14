Видеомост Москва-Казань: «Курбан-байрам в Татарстане пройдет с соблюдением антиковидных мер»

Сегодня, в 4-й день месяца Зуль-хиджа (14 июля), в Москве в международном информационном агентстве “Россия сегодня” состоялась онлайн-конференция, посвященная предстоящему празднику Курбан-байрам. Республику Татарстан представил первый заместитель муфтия РТ Ильфар хазрат Хасанов. Основным спикером встречи был глава ДСМР, муфтий Москвы Альбир хазрат Крганов. Также выступили имам-мухтасиб мухтасибатского собрания мусульман Московской области Денис хазрат Мухутдинов, муфтий РБ Айнур хазрат Биргалин, заместитель муфтия мусульман Крыма Эсадуллах хазрат Баиров и помощник муфтия РД Ахмад хаджи Надырбегов.

В первую очередь Альбир хазрат рассказал в стенах МИА об истории и смыслах одного из главных мусульманских праздников и подчеркнул, что в этом году в связи с пандемией, в разных уголках мира его будут проводить по-разному с учетом эпидемиологической обстановки на местах. Он отметил, что ситуация в субъектах РФ так же разная. В этой связи в рамках интернет-конференции представители духовных управлений мусульман рассказали об особенностях организации праздника Курбан-байрам в регионах России в условиях пандемии. Так, о подготовке и проведении гаета в Республике Татарстан разъяснил первый заместитель муфтия РТ Ильфар хазрат Хасанов:

– Курбан-байрам в Татарстане пройдет с соблюдением антиковидных мер. Противоэпидемические правила будут обязаны соблюдать все и в мечетях, в местах заклания. К ним относятся: обязательное использование в помещениях средств индивидуальной защиты и индивидуальных молитвенных ковриков, а также соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров.

Далее хазрат пояснил вопрос вмещаемости прихожан в мечетях во время намаза:

– В помещениях мечетей допустима максимальная заполняемость не более 100 человек. В случае, если площадь мечети не вместит всех желающих, совершить гает-намаз и послушать праздничную проповедь можно будет на примечетской территории на открытом воздухе. Ранее ДУМ РТ рекомендовало людям пожилого возраста и тем, кто опасается за свое здоровье, отказаться от посещения общественных мест, в том числе гает-намазов в мечетях.

Помимо порядка проведения Курбан-байрама спикеров попросили рассказать о самом обряде заклания, распределении жертвенного мяса, межнациональном и межконфессиональном согласии и пр. Отдельное внимание в ходе встречи было уделено проблеме нехватки мечетей в регионах России. Альбир хазрат положительно охарактеризовал в этом отношении республики Татарстан и Башкортостан, в которых мусульмане ожидают строительство крупных мечетей и выразил надежду, что этот опыт будет перенят и в других регионах страны, в том числе в Москве.

dumrt.ru