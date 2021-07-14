Присвоение Казани почетного звания «Город трудовой доблести» увековечили в почтовом штемпеле

«Почта России» выпустила специальный переводной штемпель, посвященный присвоению Казани почетного звания «Город трудовой доблести». Поставить оттиск на корреспонденцию могут все желающие.

Почетного звания столица Татарстана была удостоена в 2020 году, соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях.

«Почта России» решила увековечить это событие, и теперь в коллекциях филателистов появятся конверты с новым специальным знаком. На оттиске штемпеля изображен силуэт боевого самолета Пе-2, так как авиационные заводы города выпустили в общей сложности более 10 тыс. бомбардировщиков Пе-2 и Пе-8, считавшихся лучшими образцами самолетов этого класса.

Поставить оттиск на свою корреспонденцию могут все желающие. Для этого необходимо прийти в центральное отделение почтовой связи по адресу: ул.Кремлевская, 8. Оно работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, сообщает пресс-служба УФПС «Татарстан почтасы».