В Пензе сняли репортаж, посвященной вопросам этнографии Пензенской области

13 июля в музее им. И.Н. Ульянова, ГТРК «Пенза» снимал репортаж для передачи «Актуально о главном», посвященной вопросам этнографии Пензенской области.

Помощник председателя РОО «ТНКА Пензенской области» Рамазанова Д. М. приняла участие в съемках вместе с народным ансамблем «Чишмя» культурно – досуговой организации Усть-Узинского СДК МБУК «Шемышейский РДК».

Художественный руководитель коллектива Якупова А.М. рассказала об истории создания ансамбля. “Звание народного присвоено ансамблю в 2011 году. Коллективу существует более 60 лет, меняются люди, меняются солисты, но «Чишмя» остается ярким, колоритным и радует своими песнями, не только своих односельчан, но и весь Пензенской край. Вначале это был небольшой коллектив состоял из учителей. Со временем в нем стали петь все, кто любит песню. “Чишмя” объездил с татарскими песнями всю область и не только. Участвует в областном ежегодном “Сабантуе”, становился участником Международного фестиваля этнической музыки и культуры.»

Об особенностях женского традиционного татарского костюма – рассказала помощник руководителя РОО «ТНКА Пензенской области» Рамазанова Д.М. В своем выступлении она подчеркнула несколько моментов: национальный костюм – это уникальная особенность каждого народа, которая хранит в себе какие-то тайны и традиции.

Отличительная черта татарского костюма – обильное количество украшений и использование материй ярких расцветок. Хотя все больше наблюдаются тенденции европеизации повседневной одежды татар, национальный костюм все так же глубоко почитаем, ведь в нем ярко воплотились самобытность культуры и удивительное мастерство народного творчества, накапливаемые столетиями.

Изюминкой мероприятие стало исполнение татарских народных песен.

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