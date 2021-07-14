Фильм, посвященный Ибн Фадлану, снимут к торжествам в Болгаре

13 июля 2021 года в ИД Хузур ДУМ РТ состоялось рабочее совещание по подготовке документально-художественного фильма, посвященного путешествию Ибн Фадлана в Волжскую Булгарию. Киноленту снимут в Татарстане специально к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Напомним, что масштабные праздничные мероприятия состоятся в древнем городе Болгар летом 2022 года.

В собрании приняли участие научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, кандидат исторических наук Вячеслав Кулешов, автор книги «Путь Ахмеда ибн-Фадлана», историк, профессор БГПУ имени М. Акмуллы Владимир Иванов, российский историк, директор института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов, исполнительный директор Фонда стратегического диалога и партнерства с исламским миром Эльмира Садыкова, доктор исторических наук Фаяз Хузин, доктор исторических наук, специалист по средневековой археологии Поволжья Айрат Ситдиков, советник по реализации благотворительных программ Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Алексей Петров, директор Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Радик Салихов, режиссер-сценарист Рамис Назмиев и другие.

Участники совещания обсудили основные вопросы, связанные с подготовкой концепции фильма, высказали свои пожелания по формату и идеологической наполненности киноленты. По итогам встречи было принято коллегиальное решение о создании экспертной рабочей группы, которая будет курировать содержательную часть кинокартины.

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