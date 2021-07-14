Студентка КФУ рассказала об уникальных возможностях в изучении татарской журналистики

Студентка отделения татарской журналистики Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ Зиля Дарземанова рассказала о преимуществах разработанной институтом совместно с «Татмедиа» новой учебной программы.

«И в предыдущие годы работало направление филологии и журналистики, но его формат был другой. Мы не ощущали себя журналистами. С нашими преподавателями Шамилем абый (генеральный директор АО “Татмедиа” – прим. Т-и) и Рамисом абый (главный редактор электронной газеты “Интертат” – прим. Т-и) уже с первого урока началась практика. Со второго семестра практику проходили в редакциях. Была дана уникальная возможность – редакцию мы выбирали сами», — рассказала она.

По словам девушки, большинство студентов практику проходили в газетах и журналах «Татмедиа». Также была дана возможность пройти ее на телеканале ТНВ и ТРК «Татарстан». Зиля Дарземанова выбрала редакцию новостей ТНВ.

«Хотя мы еще не в полном объеме знали теорию, учились работать с журналистами этой редакции. Брали интервью, учились работать с оператором. На примере других журналистов учились формулировать вопросы. Мы могли все сами попробовать, получить опыт, навыки. Мои однокурсники, в том числе и я, считаем этот курс уникальным», — отметила студентка.

По ее словам, институт дает сильные филологические знания. «У нас сильные преподаватели по татарскому языку и литературе. То, что занятия по языку и практика идут вместе, даст хороший результат», — поделилась Зиля Дарземанова на пресс-конференции в «Татар-информе».

tatar-inform.ru