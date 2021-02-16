Стали известны лауреаты республиканской премии имени Ильгама Шакирова

Республиканской премии имени Ильгама Шакирова удостоены три артиста.

В номинации «Женский вокал» премию получила Резеда Галимова. В номинации «Мужской вокал» премия присуждена Филюсу Кагирову. Награду в номинации «Народное пение» вручили Флеру Шакирову.



Премии вручил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев.

Республиканская премия имени Ильгама Шакирова вручается за высшее мастерство в вокальном искусстве, награда учреждена Кабинетом Министров Республики Татарстан в августе 2020 года и будет вручаться один раз в два года.