Татарский культурный центр Москвы стал местом встречи татарской молодёжи столицы.

Вечер, организованный Советом молодежи при Полпредстве РТ в РФ и Автономией татар Москвы, собрал активистов татарских землячеств различных вузов Москвы.

Руководитель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов ознакомил гостей с уникальной историей Татарского культурного центра, рассказал о деятельности организации, молодежных программах и социокультурных мероприятиях.

Выступая перед участниками, заместитель Полномочного представителя РТ в РФ Эмиль Файзуллин отметил, что Полпредство на постоянной основе проводит различные молодежные мероприятия.

Подобные встречи, по словам активистов студенческих землячеств, открывают новые возможности для общения и знакомства с многогранной татарской культурой и историей нашего народа.