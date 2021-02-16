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Татарский культурный центр Москвы стал местом встречи татарской молодёжи столицы.

Татарский культурный центр Москвы стал местом встречи татарской молодёжи столицы.

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 16.02.2021 0 1

Вечер, организованный Советом молодежи при Полпредстве РТ в РФ и Автономией татар Москвы, собрал активистов татарских землячеств различных вузов Москвы.

Руководитель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов ознакомил гостей с уникальной историей Татарского культурного центра, рассказал о деятельности организации, молодежных программах и социокультурных мероприятиях.

Выступая перед участниками, заместитель Полномочного представителя РТ в РФ Эмиль Файзуллин отметил, что Полпредство на постоянной основе проводит различные молодежные мероприятия.

Подобные встречи, по словам активистов студенческих землячеств, открывают новые возможности для общения и знакомства с многогранной татарской культурой и историей нашего народа.

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