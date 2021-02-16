В Альметьевске отметили 115-ю годовщину со дня рождения героя-поэта Мусы Джалиля

Вчера в Альметьевске отметили 115-ю годовщину со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля. Почтить память татарского советского поэта пришли представители творческой интеллигенции, артисты драмтеатра, кадеты, школьники и любители его творчества.

Руководитель Альметьевского отделения Всемирного конгресса татар Ландыш Зарипова в своем выступлении отметила, что в Год родных языков и народного единства в Республике Татарстан это мероприятие имеет особую значимость.

– Подвиг Мусы Джалиля и всех джалиловцев, их непоколебимый дух призывает нас сегодня быть бдительными, формировать в подрастающем поколении национальное и гражданское самосознание, – сказала она.

Председатель Альметьевского отделения Союза писателей РТ Рафкат Шагиев подчеркнул, что творчество Мусы Джалиля привлекает своим патриотизмом.

«На стихах выдающегося татарского поэта, лауреата Ленинской премии, Героя Советского Союза Мусы Джалиля воспитываются наши с вами дети. Сегодняшнее мероприятие является уроком мужества, показывающее, что имя легендарной личности бессмертно», – выделил он.

Прозвучали проникновенные стихотворения поэта-героя в исполнении артистов Альметьевского драматического театра. Напоминаем, что коллектив театра является лауреатом Республиканской премии имени Мусы Джалиля.

Учащиеся школы декламировали стихотворения поэта на разных языках народов, вспомнили фрагменты его жизни и творчества, затем присутствующие возложили цветы к одноименному памятнику.

Фардия Хасанова