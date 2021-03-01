Стартует четвертый сезон проекта «Яшь килен»

По многочисленным просьбам представительниц прекрасного пола и в рамках Года родных языков и народного единства Духовное управление мусульман РТ объявляет новый четвертый сезон одного из самых популярных и востребованных проектов среди татарско-мусульманской молодёжи «Яшь килен». Принять участие в нём изъявили желание не только жительницы Казани, но и других районов и регионов России. Поэтому проект будет проводиться не только в оффлайне, но и в формате онлайн.

Проект «Яшь килен» реализуется с целью укрепления семейных ценностей среди мусульманской молодежи и посвящен различным вопросам по теме брака с точки зрения шариата и традиций татарского народа. Участницам в формате встреч и видеоуроков расскажут об исконных национальных традициях – бәби чәе, бишек җыры, кыз озату и пр., о религиозных и правовых сторонах брака, правах и обязанностях мужа и жены, махре и брачном договоре, женской и мужской психологии и т.д. Кроме того, мусульманки получают возможность научиться готовить национальные блюда, ухаживать за детьми, встречать гостей. В качестве спикеров привлекаются психологи, юристы, врачи, ученые.

Четвёртый поток проекта «Яшь килен» стартует в начале весны и завершится в Священный месяц Рамадан, который сделает этот проект в своем роде уникальным. В отличие от предыдущих курсов, на этот раз организаторы решили внести в проект много нового и интересного.

Старт оффлайн-курсов – 11 марта 2021 года. Ссылка на регистрацию доступна здесь, а также в шапке профиля соцотдела ДУМ РТ @muslimmol в сети Инстаграм. Команда проекта подготовила для мусульманок 7 встреч-уроков, благодаря которым каждая из мусульманок попробует стать счастливой женой, мамой и просто счастливой девушкой. Уроки-встречи включают в себя знакомство, познавательную лекцию от муфтия РТ, уроки по психологии и изучению татарских традиций и пр. Организаторы и устазы подготовили видео-уроки, текстовые уроки, тесты и отдельный телеграм-канал с большой базой дополнительных знаний о правилах знакомства, хитбе (помолвке, сватовстве), никахе, брачном договоре, правах и обязанностях супругов, талаке, женском аурате, женской физиологии. Также их ждут кинопоказы, тематическая фотосессия и театр, прогулки и ифтары, катание на лошадях и прыжки на батуте, мастер класс от шефа с мировым именем, чтение книг и написание писем. Возраст участниц – от 18 лет и старше.

Старт онлайн-курсов – 11 марта 2021 года. Желающим принять участие в проекте в режиме онлайн также необходимо заполнить регистрационную анкету в шапке профиля соцотдела ДУМ РТ @muslimmol в сети Инстаграм. Онлайн-участие включает в себя: занятия в режиме реального времени (эфир на закрытом канале Instagram), доступ к базе видео-уроков, рабочие материалы отправят посылкой, обучающий телеграм-канал о правилах знакомства, хитбе (помолвке, сватовстве), никахе, брачном договоре, правах и обязанностях супругов, талаке, женском аурате, женской физиологии, личный куратор, живое общение в чате.