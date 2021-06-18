Студенты КазГик провели фольклорно-этнографическую экспедицию в Черемшанский район Татарстана

16 июня 2021 года кафедрой этнохудожественного творчества и музыкального образования по программе деятельности Федеральной инновационной площадки «Научно-образовательный этнокультурный центр народов Поволжья» была проведена фольклорно-этнографическая экспедиция в Черемшанский район Республики Татарстан в формате ознакомительной практики студентов группы 21922 направления подготовки «Народная художественная культура», профиль: «Руководство этнокультурным центром». Организатор экспедиции профессор Еникеева Алсу Рашидовна, руководитель ознакомительной практики студентов профессор Мингазова Луиза Петровна. В результате экспедиции были собраны уникальные образцы песенного, обрядового, игрового фольклора сёл Старый Утямыш, Подлесный Утямыш, Верхний Чегодай и Кирлигач.

В заключении поездки участники экспедиции посетили краеведческий музей села Черемшан, где познакомились с предметами быта, декоративно-прикладного творчества и костюмами народов Черемшанского района Республики Татарстан. По окончании экспедиции начата работа по обработке и систематизации собранного материала.