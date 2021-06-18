ВИДЕО: Начало восстановления Каракуля после страшного пожара

Напомним, страшный пожар в начале мая практически полностью уничтожил поселение. В огне сгорели больше десятка жилых домов. Но в беде людей не оставили. Финансовую поддержку оказали из бюджетов всех уровней. Всё необходимое для жизни собрали неравнодушные. Расскажем, как возрождается деревня.

Местная жительница Индира Ибрагимова показывает, где появится новый дом. Траншеи под будущий фундамент уже готовы. Песок и цемент закуплены. А уже через пару дней из Тары привезут сруб. Его заказали у знакомых.

«У нас, допустим, дом 8 на 5. У нас обойдётся на 262 тысячи вместе с баней. Нам нужно достроить до середины июля. Дом поставить. До осени чуть-чуть осталось. Тем более сено нужно заготовить. Это тоже время», — рассказывает женщина.

Строить новые дома постепенно начинают и соседи Индиры. Некоторым срубы уже доставили. Без помощи областного правительства люди бы не справились. Каждому из пострадавших по 50 тысяч выделили в министерстве социального развития. Ещё по 10 — местная администрация.

Из регионального бюджета прописанные в сгоревших домах получили по 100 тысяч рублей. Собственники — 300 тысяч. Вот только таким правом по официальным документам обладали лишь 5 человек. Говорят, когда покупали дом и землю, не задумывались о возможных последствиях.

«Мы купили дом 6 лет назад. Хозяин бывший умер, дочка его занималась продажей. И на землю документы нашли, а на дом нет», — объясняет житель деревни Каракуль Дамир Ханафеев.

В местной администрации людям объясняют, что по закону из-за отсутствия документов выплатить каждому максимальную сумму компенсации невозможно. Но людей в беде не бросают.

«Советского Союза давно нет, а с того времени никто не делал ни оформление права собственности, ни оформление земли. Даже тем люди, которые попали в беду, оказать законно материальную помощь нет оснований. Это будет нарушение закона. А на нарушение закона никто не пойдёт, потому что последствия всем понятны. Поэтому мы решили, коль мы хотим сделать доброе дело, у людей на момент завершения строительства должны быть все юридические права на данные помещения. Будет собственность на землю, оформят документы на строение», — подчёркивает глава Большереченского района Омской области Василий Майстепанов.

Всю бумажную волокиту администрация района взяла на себя. Людям, у которых сгорели документы, их восстановили за 2 дня. Регулярно бывает в Каракуле и глава администрации. Людям помогают решить любые возникающие вопросы. Помогли и жители региона: собрали для пострадавших вещи, домашнюю утварь, предметы гигиены, крупную бытовую технику. Помогли и финансово. Собрали около 7 млн рублей.

3 миллиона рублей выделил Президент Татарстана Рустам Минниханов, 1 миллион омский предприниматель Тамир Алимбаев.

Должен появиться в деревне и новый магазин, старый уничтожил пожар. Поэтому пока — временная мера в виде подвоза продуктов. Появилась в деревне и помпа. Местные проливают опасные участки, которые до сих пор тлеют. Почва здесь торфяная, огонь мог уйти глубоко. Несмотря на все трудности, которые выпали на долю местных, уезжать из родной деревни не планируют.