В Нижневартовске подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня, 18 июня, в г.Нижневартовске состоялось заседание руководителей татарских общественных объединений. Модератором встречи выступил заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

“Целью данного заседания является подписание соглашения, которое послужит основой для сотрудничества татарских общественных объединений в 3 крупных регионах: Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и Ямало-Ненецком автономном округе, а также создание совместного Координационного совета. Всемирный конгресс татар поддерживает вышесказанное предложение”, – сообщил Василь Шайхразиев.

“Уверен, соглашение сможет стать примером и для других регионов”, – добавил председатель Нацсовета ВКТ.

Соглашение подписали представитель Всемирного конгресса татар в Тюменской области Ринат Насыров, председатель общественной организации Национально-культурной автономии татар г. Нижневартовска Рафаил Мухаметзянов, председатель региональной общественной организации “Ассоциация общественных организаций татар и башкир Ямало-Ненецкого автономного округа” Ильдус Резяпов.

На сегодняшний день в Тюменской области проживает 102 587 татар, в ХМАО-Югре – 108 899, в ЯНАО – 28 509. В совокупности это 239 995 человек. Данное соглашение позволит координировать десяткам татарских организаций.

Илюзя Абульханова