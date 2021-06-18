В Нижневартовске состоялось открытие халяль-кафе “Итле”

17 июня в г. Нижневартовске состоялось открытие халяльного кафе “Итле”. С его деятельностью ознакомился заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Основатель мясного стейк-кафе в формате HalaI Lifestyle – Руслан Хайрутдинов. Он отметил, что в кафе используются продукты татарстанских производителей.

В 2019 году стейк-хаус «ИТЛЕ» открыл свои двери в столице Татарстана. Проект запуска производства готовой халяльной продукции «ИТЛЕ» был одобрен на заседании Инвестиционного совета республики, которое состоялось 19 августа под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова. Годом ранее Президент РТ лично посетил данное заведение.

Сегодня «ИТЛЕ» – это успешно функционирующая сеть халяльных кафе, расположенных в Казани.

Производство готовой халяльной продукции «ИТЛЕ» способствует развитию пищевой промышленности и всего сектора экономики за счет использования сырья местных товаропроизводителей и фермеров, а также реализации и популяризации концепции Halal Life Style, дорожная карта которого утверждена Правительством Татарстана.