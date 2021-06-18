Шейх Нафигулла Аширов выразил благодарность председателю Нацсовета ВКТ

Председатель, главный муфтий Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Азиатской части России шейх Нафигулла Аширов выразил глубокую признательность заместителю Премьер-министра РТ, председателю Национального совета Всемирного конгресса татар Василю Шайхразиеву за приглашение принять участие в ежегодном Форуме религиозных деятелей, организованном Всемирным конгрессом татар.

Он отметил, что проведение Форума является большим импульсом для широкого ознакомления с историческими, национальными и духовно-нравственными корнями нашего древнего татарского народа.

«Участие в работе Форума глав крупных мусульманских организаций, высказанные в ходе выступлений предложения будут служить более расширенному формату деятельности духовных управлений по сохранению богатого культурного и духовного наследия татарского народа», говорится в письме.