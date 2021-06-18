В Болгарах пройдет Международный этнокультурный фестиваль «Ага-Базар»

На территории Болгарского музея-заповедника 3 июля в 11:00 впервые пройдет Международный этнокультурный фестиваль «Ага-Базар».

Центральной площадкой фестиваля станет стилизованный средневековый булгарский рынок «Восточный базар», где будут представлены торговые ряды с уникальными товарами ручной работы, организованы тематические площадки, ремесленные мастерские с творческими занятиями по декоративно-прикладному искусству.

В 11:30 состоится официальное открытия этнокультурного фестиваля «AGA BAZAR». Инструментальная музыка профессиональных и самодеятельных коллективов-участников Республиканского конкурса «Многозвучный Татарстан» и Республиканского конкурса татарского фольклора «Иске-Казан түгәрәк уены» прозвучат на главной сцене фестиваля.

Каждый желающий сможет принять участие в интерактивных программах, в мастер-классах и в традиционных национальных играх. Площадки будут работать в формате иммерсивного представления.

– Национальные подворья. На площадке будут представлены этнографические экспозиции народов Поволжья с предметами быта, национальной одеждой, кухней. Для гостей фестиваля выступят самодеятельные фольклорные коллективы из районов республики (чуваши, марийцы, мордва, удмурты, кряшены, русские).

– UEN FEST. Для детей и их родителей будут проводиться настольные игры, обучающие творческие занятия, показаны мультфильмы о народах Татарстана. Участники попадут на поляну с подвижными традиционными народными играми народов Республики Татарстан и смогут пройти квест-лабиринт – инсталляцию из сена.

– Гастрономические ряды. Торговые ряды с национальной кухней. Гости фестиваля смогут попробовать местную кухню, отведать копчёной, вяленой, сушёной рыбы, купить свежий мёд, натуральные растительные масла, свежеиспечённый хлеб, пряности и кондитерские изделия.

– Верблюжья ферма. Огороженная площадка с животными: верблюдами, лошадьми, козой, собаками-хаски, где каждый желающий сможет сделать памятную фотографию с питомцами.

В вечерней концертной программе примут участие артисты творческого объединения «IsTElek», прозвучат композиции в жанре фолк-фьюжн и электронной музыки. Артисты: Хмельная ворга, ZAKARIA, Нью мон, Shoner Paul, Зарина Вильданова, Ильгиз Шайхразиев, Malsi music (Ислам Валиев), Ильдар Гимадиев (варган и электроника), АЛПАР, Базарбай Бикчентаев.

«Ага – базар» – это торгово-ремесленный пригород города Болгара в X – XV вв. Крупный торгово-ремесленный и культурный центр Волжской Булгарии. Международный этнокультурный фестиваль станет масштабным собирательным прообразом «Большого Базара» который существовал в средние века.

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