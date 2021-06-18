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В Нижневартовске стартовал “Федеральный Сабантуй – 2021 года”

В Нижневартовске стартовал “Федеральный Сабантуй – 2021 года”

в Новости, 18.06.2021 0 7

В эти минуты в г. Нижневартовске начинается официальное открытие XXI Федерального Сабантуя. В торжественном открытии принимает участие заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар  Василь Шайхразиев. Он передаст приветствие Президента Татарстана Рустама Минниханова нашим соотечественникам.

На официальном открытии символ Сабантуя будет вручен Ульяновской области, где в следующем году пройдет федеральный Сабантуй.

19 июня в г. Нижневартовске посоревнуются в национальной борьбе корэш. Трансляция состязаний будет доступна на сайте Всемирного конгресса татар.

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