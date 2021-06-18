Наталья Комарова: “Мы бережно относимся к культуре каждого народа”

Сегодня, 18 июня 2021 года, в Нижневартовске проходит один из важнейших и долгожданных праздников всех татар – Федеральный Сабантуй. В торжественном открытии мероприятия приняла участие Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова.

“ХМАО-Югра – многонациональный регион. Семья для 124 народов, которая объединена взаимным уважением, доверием, заботой, ответственностью друг за друга. Мы бережно относимся к культуре каждого народа, стремимся воспитывать молодежь на знаниях о предках. Огромный вклад в эту работу вносят общественные деятели. Их труд по сохранению традиций мы и отмечаем сегодня”, – сказала Наталья Владимировна.