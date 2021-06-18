Василь Шайхразиев поприветствовал гостей Федерального Сабантуя в Нижневартовске

Сегодня в Г.Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа проходит Федеральный Сабантуй.

Гостей Федерального Сабантуя в Нижневартовске поприветствовал заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

“Мы очень благодарны Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Владимировне за то, что 3 года назад было принято решение о проведении в Нижневартовске Федерального Сабантуя в 2021 году. Был создан организационный комитет во главе с Первым заместителем Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексеем Викторовичем Шипиловым и в течение 3 лет мы вели активную подготовку,” – отметил Василь Шайхразиев.

Также Председатель Национального Совета зачитал гостям мероприятия приветственный адрес Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

“Дорогие друзья! Уважаемые соотечественники! От лица всех татарстанцев и от себя лично сердечно приветствую вас и поздравляю с национальным праздником Сабантуй! Везде, где проживают татары, Сабантуй предоставляет нам уникальную возможность прикоснуться к культурным истокам, насладиться общением на одном языке и проявить свои лучшие качества и творческие способности. Сегодня Сабантуй широко отмечается как в самом Татарстане, так и во многих регионах Российской Федерации, а также в странах Ближнего и Дальнего зарубежья. Мы вправе гордиться тем, что наш замечательный праздник прочно вошел в великую летопись многонациональной культуры России, став общим духовным достоянием. Пусть этот прекрасный праздник прибавит вам хорошего настроения и даст новый заряд ярких, положительных эмоций!” – говорится в приветственном письме Президента РТ.

Также Василь Шайхразиев вручил государственные награды Республики Татарстан.

“За большой вклад в сохранение и развитие татарской национальной культуры, заслуги в общественной деятельности медалью “100 лет образования ТАССР” был награжден заместитель председателя общественной организации “Татарская национально-культурная автономия города Нижневартовска “Мирас” (“Наследие”) Ринат Абузяров.

“За большой вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций татарского народа, укрепление межнациональной дружбы и сотрудничества” Благодарность Президента РТ была объявлена Председателю общественной организации “Татарская национально-культурная автономия города Нижневартовска “Мирас” (“Наследие”) Рафаилу Мухаметзянову.

Агзам Низамутдинов, Марат Хаметгараев и Ринат Азюков были награждены Благодарностью Кабинета Министров Республики Татарстан за вклад в сохранение и развитие татарской национальной культуры.

В рамках государственной программы Республики Татарстан “Сохранение национальной идентичности татарского народа” татаро-башкирскому ансамблю “Шатлык” г.Нижневартовска от Всемирного конгресса татар были подарены татарские национальные костюмы.

Сертификат Всемирного конгресса татар на приобретение микроавтобуса был вручен “Татарской национально-культурной автономии города Нижневартовска “Мирас” (“Наследие”).