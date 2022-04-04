Сундук культурного наследия

2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. Его цель – сохранение традиций, исторического наследия, этнокультурного многообразия народов, проживающих в стране.

Татарский народ имеет множество обрядов, праздников, обычаев, имеющих глубокое воспитательное и нравственное значение.

1 апреля В Тюлячинском районе работники культуры д. Средняя Меша провели встречу-вечер “Авыл – мәдәни мирас сандыгы”. На вечер были приглашены женщины из разных районов и деревень. Родной край, родное село – для каждого они дороги, святы. Где бы человек ни жил, он скучает по родному краю, по своей деревне, по национальным праздникам своего народа. Возрождая древние традиции, участники вспомнили татарские народные игры, коллективные песенно-танцевальные игры “Наза”, “Түгәрәк”, “Гөлбану”. В библиотеке организована выставка “Халкыбыз мирасы югалмасын”. Во время чаепития можно было угоститься национальными татарскими блюдами.

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