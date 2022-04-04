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В Казани состоится творческий вечер Альбины Ишмурзиной «Моя душа — татарский мир»

В Казани состоится творческий вечер Альбины Ишмурзиной «Моя душа — татарский мир»

в Новости, Слайдер, Главные новости, 04.04.2022 0 1

16 апреля впервые в Казани состоится творческий вечер певицы, композитора и поэтессы из Санкт-Петербурга Альбины Ишмурзиной «Минем күңелем — татар иле» — «Моя душа — татарский мир».

Альбина Ишмурзина – автор-исполнитель, лауреат всероссийских конкурсов и фестивалей. Ее авторские песни и стихотворения пронизаны любовью и нежностью.

Красивая музыка, стихи со смыслом и национальный колорит сделают ваш вечер веселым, ярким и душевным!
16 апреля Альбина Ишмурзина представит программу «Минем күңелем — татар иле».
Приходите, будет душевно!

Билеты уже в продаже: https://albinastar.timepad.ru/event/1960749/
* При покупке от 2х билетов до 10.04.2022 действует скидка 20%

16 апреля 2022 года,
Начало в 17:00
Национальная библиотека Республики Татарстан | г. Казань, ул.Пушкина, 86

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