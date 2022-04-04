В Чувашии проведен республиканский семинар-практикум для руководителей татарских творческих коллективов

В Год культурного наследия народов России Дом дружбы народов проводит различные мероприятия, направленные на развитие национального наследия народов нашей многонациональной страны. На базе Детской школы искусств Комсомольского района Чувашской Республики проведен республиканский семинар-практикум для руководителей татарских творческих коллективов республики.

Открывая мероприятие, лауреат международных и всероссийских конкурсов, этноинструментовед, преподаватель курая из Республики Татарстан Дамир Габдрахманов пожелал новых качественных результатов и творческих побед участникам семинара, а также отметил, что «встреча с коллегами из татарских творческих коллективов, фольклорных объединений, представление огромного опыта педагогов РТ, успешно работающих в данном направлении, ознакомление с информацией о традиционных татарских музыкальных инструментах, применении их в работе с подрастающим поколением дало творческое зерно, которое позволит участникам мероприятия синтезировать свой опыт».

Преподаватели Комсомольской детской школы искусств представили информацию о работе с детскими фольклорными коллективами, развитии техники исполнения начинающего гармониста, а также о национальных традициях по хореографии на примере татарского народного танца.

Национальные музыкальные инструменты, танцы народов нашей многонациональной страны – это нематериальное культурное наследие, история и культура народов РФ. Дом дружбы народов продолжит проведение семинаров направленных на развитие и популяризацию межнациональной культуры народов.