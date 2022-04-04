В Мордовии прошло заседание круглого стола «Дискурс о статусе женщины в обществе, религии, семье»

31 марта в Исламском культурном центре состоялось заседание круглого стола под названием «Дискурс о статусе женщины в обществе, религии, семье», организаторами которого выступили Общественная палата Республики Мордовия, Исламский культурный центр, Региональное отделение общественно-государственной организации «Союз женщин России» Республики Мордовия, Мордовская республиканская общественная организация татарских женщин «Чулпан» («Утренняя звезда»).

В уютном конференц-зале собрались женщины: политики, общественные деятели, педагоги, ученые, психологи, социологи, журналисты, предприниматели, студенты, представительницы традиционных конфессий. Кроме того, желающие подключились к заседанию в онлайн-формате на платформе ZOOM. В их числе члены правления Всероссийского общественного фонда «Татарская семья» из Республики Татарстан и представители женских общественных организаций из Пензы. Всего обсудить роль женщины собрались более 40 человек.

Модератором круглого стола выступила заместитель директора Исламского культурного центра, председатель Комиссии по вопросам образования и науки, молодежной политике, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РМ, кандидат социологических наук, доцент Надия Низаметдиновна Азисова.

Собравшихся поприветствовал директор ИКЦ Фагим Фатихович Шафиев. Он отметил актуальность выбранной темы, подчеркнув, что в России всегда очень трепетно относились к женщине, олицетворяя ее с Родиной. Также он выразил благодарность женщинам-матерям, воспитавшим патриотов, которые сейчас героически выполняют свой долг перед Отечеством.

– Сегодня женщина – не только хранительница домашнего очага, она полноправный участник социальных, трудовых, экономических отношений. Уже никого не удивляет присутствие женщин в политике и бизнесе, в общественном секторе, ее влияние на мировые процессы, ее роль в развитии науки и технологий. Российское общество дает женщинам возможности для самореализации, – отметила в своем выступлении Н.Н.Азисова.

От имени Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия В.В.Чибиркина участников круглого стола поприветствовала заместитель Председателя Госсобрания РМ, кандидат педагогических наук Наталья Владимировна Долматова. Она отметила, что Исламский культурный центр проводит большую просветительскую политику и является поликультурным образовательным пространством. Также Н.В.Долматова рассказала о региональной социальной политике в области охраны и поддержки семьи, материнства и детства, подчеркнув, что в Госсобрании республики из 48 депутатов – 6 женщины, а это немало. Рассказала она и о последних решениях Президента РФ В.В. Путина, призванных улучшить материальное положение семей с детьми.

Затем Н.В.Долматова вручила Почетную грамоту Госсобрания РМ учителю татарского языка и литературы Черемишевской школы Лямбирского района Фазие Фяритовне Бояровой.

Председатель Регионального отделения общественно-государственной организации «Союз женщин России» РМ Ольга Викторовна Игнатова вначале вручила медаль Союза женщин России директору Республиканского социального приюта для детей и подростков «Надежда» Татьяне Васильевне Барашихиной и Почетную грамоту Союза женщин России ведущей телепередачи «Туган як» на ГТРК «Мордовия» Алие Аликовне Каримовой, а затем рассказала о работе своей организации.

В онлайн-режиме из Казани к заседанию присоединилась директор Центра семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан, доктор социологических наук Чулпан Ильдусовна Ильдарханова с выступлением о государственной политике поддержки женщин в Российской Федерации.

В рамках круглого стола также обсуждались вопросы о женских профессиях, женщинах в политике, исламе и православии, трудовых стратегиях женщин и материальном положении семей Республики Мордовия, проблемах кризиса семейных отношений и роли женщины в обществе.

После завершения официальной части беседа продолжилась за ужином в более неформальной обстановке. Участницы круглого стола предложили продолжить работу в этом направлении: более широко рассмотреть озвученные на мероприятии темы в рамках двухдневного форума, а также провести дискурс о статусе мужчины в обществе.