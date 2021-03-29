Суперфинал фестиваля «Созвездие» пройдет в Казани 27 апреля

Юные таланты Казани представят город на республиканском этапе фестиваля «Созвездие – Йолдызлык 2021». Лучшие номера будут показаны в суперфинале – 27 апреля в КРК «Пирамида». Об этом сегодня на деловом понедельнике в Исполкоме города сообщил председатель Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.

В этом году в конкурсе участвовало рекордное количество человек – около 5 тыс. творческих ребят. В Год родных языков и народного единства в Татарстане приветствовались номера с народной тематикой. «Около 45% заявок содержали элементы народного творчества – это русские, татарские, узбекские, марийские, чувашские, башкирские, грузинские номера», – сообщил Айрат Фаизов.

Отборочные туры районного этапа прошли с 15 по 25 февраля, а городской этап – с 16 по 18 марта в КЦ «Сайдаш». Членами жюри стали народные и заслуженные артисты и педагоги РТ. На городской этап поступило 375 заявок по 8 номинациям – вокал-соло, вокальные ансамбли, хореография, конферансье и другие.

По итогу выступлений 186 номеров удостоились призовых мест. Теперь ребятам предстоит проявить свои способности на республиканском этапе, который пройдет 17 по 21 апреля. Суперфинал состоится 27 апреля в КРК «Пирамида». Все мероприятия проводятся в соответствии с требованиями Роспотребнадзора – с ограниченным количеством зрителей, подчеркнул Айрат Фаизов.

Руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров отметил, что рост числа участников фестиваля говорит о солидности конкурса и о том, что в республике много талантливых детей. «5 тысяч участников – это солидная цифра, фестиваль является одним из самых престижных. Я благодарю родителей, которые занимаются детьми, и, конечно, педагогов за развитие творческих способностей у ребят», – сказал он.

kzn.ru