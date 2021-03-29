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В Шахмайкино прошел районный этап республиканского фестиваля «Эхо веков в истории семьи»

В Шахмайкино прошел районный этап республиканского фестиваля «Эхо веков в истории семьи»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 29.03.2021 0 10

В празднике родословной приняли участие семьи из сельских поселений Новошешминского района.

26 марта в Шахмайкинском сельском клубе состоялся муниципальный этап  республиканского фестиваля-конкурса «Эхо веков в истории семьи». Конкурс ежегодно организует Государственный комитет РТ по архивному делу для сохранения и развития родословных традиций, укрепления семейных связей и преемственности поколений, привлечения интереса широкой общественности к истории Татарстана и своей семьи.

На конкурсе о своих родословных рассказали четыре семьи: Захаровых из Слободы Черемуховой, Шариповых из Шахмайкино, Хорьковых из Слободы Екатерининской и Садрутдиновых из Азеево. 

Победительница национальной премии «Гражданская инициатива»  в номинации «Семья будущего» и участница республиканского конкурса «Нечкебил 2019» семья Хусаиновых  из Тубылгы Тау выступала вне конкурса с мастер-классом «Моя родословная». 

Конкурсанты представили свое генеалогическое древо, рассказав о родоначальниках своей семьи, начиная с 19 столетия. Они красиво оформили стол с национальными блюдами, приготовленными по фамильным рецептам, и выступили с семейной «визитной карточкой». Каждая часть выступления оценивалась жюри по нескольким критериям. 

novoshishminsk.ru

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