Татар г.Янгиюль наградили высокой наградой

В честь 30-летия Независимости Республики Узбекистан состоялось торжественное награждение активистов 4 национальных культурных центров Янгиюльского района Ташкентской области.

В мероприятии приняли участие педагоги, врачи, общественные деятели, сотрудники и представители различных организаций, работники Хокимията активисты Русского, Татарского, Корейского и Казахского национальных культурных центров района.

Хоким г.Янгиюля Мирзаев Ф.К. поздравил всех присутствующих с праздником, зачитал указ и вручил юбилейные памятные знаки отличившимся активистам Янгиюльского района.

Среди награждённых были и четыре представителя национальных культурных центров района, в том числе двое от Татарского общественно культурного центра (ТОКЦ) Янгиюльского района Ташкентской области – председатель Правления Гатауллина А.А., и активист молодежного крыла Гильманов С.Р.

Гильманов С.Р. в течении 16 лет принимал участие в группе «Олтын Мирас» и участвовал во всех мероприятиях г.Янгиюль и Янгиюльского района, г.Ташкента, таких как «Сабантуй», «Играй гармонь», «Чак-чак байрам», «Уныш байрам» и праздники «Навруз», «Масленица», «День Победы». Татары Татары Янгиюля очень горды, что труд их соотечественников был отмечен государством.

Председатель ТОКЦ

Янгиюльского района

Гатауллина А.А.