Туристам раскрыли историю столицы татарского ханства в Рязанской области

Более двух веков в Рязанской области просуществовала столица Касимовского ханства – город Касимов. Он и по сей день носит имя татарского царевича, который правил здесь в XV веке.

В 1452 году Мещерские земли в подарок от царя Василия Темного получили царевичи Касим и Якуб. Они помогли царю в борьбе за московский престол. Касимовское ханство просуществовало с 1452 по 1681 год. Оно включало в себя территории будущих Рязанской и Тамбовской губерний.

Главным памятником того времени считается Ханская мечеть. На ее месте сохранился средневековый минарет, однако само здание, согласно легенде, было снесено по указу Петра I. Тот якобы перепутал мусульманскую святыню с православным храмом, плывя по Оке, и перекрестился. За этот случай он разгневался на татар.

Есть в Касимове и другая достопримечательность — мавзолей хана Шах-Али 1556 года постройки. В свое время местные «кладоискатели» пытались найти там ханские могилы, поэтому здание пришлось закрыть. Шах-Али был мужем легендарной татарской царицы Сююмбике, она правила татарским ханством в 1549-1551 годах. Касимов считается ее последним пристанищем.

Варвара Кошечкина

lenta.ru