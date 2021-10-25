«Татаро-башкирская дружба»: в Казани стартовал автопробег до Уфы от радио «Китап»

В Казани начался автопробег до Уфы под названием «Мин матурлык эзләп йөрим…» («В долгий путь, чтобы найти прекрасное…»), организованный радио «Китап». Представители Татарстана за три дня посетят 18 населенных пунктов, в каждом из которых исполнят 20-минутную программу, включающую исполнение татарских песен и танцев, а также чтение стихотворений.

Фото: © Салават Камалетдинов

«Всего в программу включены 18 городов и сел. Цель — укрепление татаро-башкирской дружбы. Мы исполняем песни и стихотворения, которые связывают две республики. Мы хотим создать дружественную обстановку в связи с проходящей сейчас в России переписью населения», —прокомментировала событие продюсер радио «Китап» Лилия Кадырова.

Фото: © Салават Камалетдинов

Для городов и сел подобраны индивидуальные программы с учетом местных особенностей, особый акцент будет делаться на связанных с конкретными местами известных личностях. Будут исполняться песни Роберта Миннулина, Радика Юльякшина, Альфии Абзаловой и многих других артистов, добавила собеседница агентства. «Мы старались максимально подстроится под культурные особенности городов, которые мы посетим», — заметила она.

Фото: © Салават Камалетдинов

«Мы хотим показать, насколько близки между собой башкирская и татарская культура — культура соседних народов, которые веками дружно жили вместе. Насколько общие у нас песни, которые мы слушаем, и стихи, которые мы читаем. Мы воспитывались на одних и тех же песнях, творчестве одних и тех же поэтов и писателей», — подчеркнул главный редактор радио «Китап», заместитель гендиректора АО «Татмедиа» по радиовещанию Алмаз Миргаязов.

Фото: © Салават Камалетдинов

Лилия Кадырова будет читать стихи известных татарских и башкирских авторов, а музыкальным сопровождением и исполнением песен займется кавер-группа Mingazov band. Автопробег будут проходить на автобусе, выкрашенном в зеленый цвет. На нем также изображен портрет участницы шоу «Голос. Дети» Саиды Мухаметзяновой.

Фото: © Салават Камалетдинов

«В этом году я стала лицом радио „Китап“. Там звучат мои авторские песни. Я сама не буду участвовать в автопробеге, но пришла проводить участников. На сегодняшний день формирование татаро-башкирской дружбы — это наша основная цель. Отношения между двумя народами не всегда складываются одинаково хорошо, и я думаю, что автопробег поможет их укрепить», — сообщила певица.

Фото: © Салават Камалетдинов

Мухаметзянова вместе с участниками пробега исполнила песню «Ин туган тел», после чего автобус отправился в путешествие по Татарстану и Башкортостану. Автопробег будет сопровождать корреспондент татарской редакции ИА «Татар-информ» Адель Ахметзянов.

Арсений Каримов

tatar-inform.ru