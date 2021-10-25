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Василь Шайхразиев посетит Пермский край с рабочим визитом

Василь Шайхразиев посетит Пермский край с рабочим визитом

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, Анонс, 25.10.2021 0 6

Сегодня, 25 октября, Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев отправляется в город Пермь с рабочим визитом.

Здесь запланированы встречи с исполняющим обязанности руководителя Администрации губернатора Пермского края А.Н. Смертиным и первым заместителем главы администрации губернатора Пермского края Л.В. Политовым, с Главой Бардымского муниципального округа Пермского края Х.Г. Алапановым, Совещание по организации XIV Всероссийского сельского Сабантуя, встреча с активом татарской общественной организации Чернушинского района и другие мероприятия.

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