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Татарская автономия в Санкт-Петербурге приглашает на праздник “Сабантуй”

Татарская автономия в Санкт-Петербурге приглашает на праздник “Сабантуй”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, Соотечественники, 08.06.2022 0 10

Сабантуй является любимым и повсеместным народным праздником. Тысячи людей собираются на  традиционное народное гуляние, объединяющее людей всех возрастов и профессий, наций и вероисповеданий. Он стал родным для всех петербуржцев и ленинградцев, сохранив свой национальный колорит, стал праздником без границ, праздником дружбы поколений, конфессий, народов. Ежегодно на Сабантуе в Санкт-Петербурге  собирается до 100 тысяч человек.

Сабантуй ещё с дореволюционных времён выполнял роль консолидирующего центра, т.к. вдали от этнической родины татар это был единственный массовый национальный праздник. Впервые в Санкт-Петербурге городской сабантуй был проведён в 1913 году в Юсуповском саду. Как постоянный праздник, сабантуй проводился до Великой Отечественной войны начиная с 1932 года. Начиная с 1956 года и по сей день Сабантуй проходит в районе деревни Энколово Всеволожского района Ленинградской области.

Праздник организуется Татарской национально-культурной автономией Санкт-Петербурга, при участии и всесторонней поддержке города Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, с участием крупных фирм и предприятий, деятелей культуры и творческой интеллигенции.

В программе праздника:

  • Татарская фольклорная деревня
  • Традиционные национальные конкурсы: поиск монеты в плошке с катыком, лазание на столб, разбивание горшков «вслепую», поднятие гири и переноска камней, бой мешками на бревне
  • Концертная программа на трех сценах с участием коллективов Татарстана, Башкортостана, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
  • Национальная борьба на поясах «Көрәш»
  • Дегустация блюд татарской и башкирской национальной кухни
  • Спортивные соревнования
  • Ярмарка декоративно-прикладного искусства и национальных ремесел

ispb.info

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