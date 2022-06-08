Татарская автономия в Санкт-Петербурге приглашает на праздник “Сабантуй”

Сабантуй является любимым и повсеместным народным праздником. Тысячи людей собираются на традиционное народное гуляние, объединяющее людей всех возрастов и профессий, наций и вероисповеданий. Он стал родным для всех петербуржцев и ленинградцев, сохранив свой национальный колорит, стал праздником без границ, праздником дружбы поколений, конфессий, народов. Ежегодно на Сабантуе в Санкт-Петербурге собирается до 100 тысяч человек.

Сабантуй ещё с дореволюционных времён выполнял роль консолидирующего центра, т.к. вдали от этнической родины татар это был единственный массовый национальный праздник. Впервые в Санкт-Петербурге городской сабантуй был проведён в 1913 году в Юсуповском саду. Как постоянный праздник, сабантуй проводился до Великой Отечественной войны начиная с 1932 года. Начиная с 1956 года и по сей день Сабантуй проходит в районе деревни Энколово Всеволожского района Ленинградской области.

Праздник организуется Татарской национально-культурной автономией Санкт-Петербурга, при участии и всесторонней поддержке города Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, с участием крупных фирм и предприятий, деятелей культуры и творческой интеллигенции.

В программе праздника:

Татарская фольклорная деревня

Традиционные национальные конкурсы: поиск монеты в плошке с катыком, лазание на столб, разбивание горшков «вслепую», поднятие гири и переноска камней, бой мешками на бревне

Концертная программа на трех сценах с участием коллективов Татарстана, Башкортостана, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Национальная борьба на поясах «Көрәш»

Дегустация блюд татарской и башкирской национальной кухни

Спортивные соревнования

Ярмарка декоративно-прикладного искусства и национальных ремесел

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